Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıklayarak... - Son Dakika

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıklayarak...
6 saat önce
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıklayarak "Kudüs satılık değildir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıklayarak "Kudüs satılık değildir" dedi. - RAMALLAH
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