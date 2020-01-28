Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıklayarak... - Son Dakika
Son Dakika Politika Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıklayarak... - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıklayarak...

6 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıklayarak "Kudüs satılık değildir" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıklayarak..., System.String[]

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıklayarak "Kudüs satılık değildir" dedi. - RAMALLAH

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, Kudüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
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