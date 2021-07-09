Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD heyetiyle barış sürecini görüştü - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Kongresi heyetiyle barış sürecini ve Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, halihazırda Ramallah'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks liderliğinde, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti temsilcilerinin olduğu 11 kişilik heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin topraklarındaki son gelişmeler hakkında bilgi veren Abbas, "Filistin tarafının, Uluslararası Dörtlü Komisyonun (ABD, Rusya, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği) gözetiminde ve müzakereler yoluyla, uluslararası meşruiyet kararlarına dayalı adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması konusundaki taahhüdünü" dile getirdi.

Abbas, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletlerinin kurulması yoluyla Filistin halkına barışın gerçekleşmesi konusunda umut olacak pratik adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden ile başta "iki devletli çözüme bağlılık" ve "Doğu Kudüs'teki ABD Konsolosluğunu yeniden açmak için çalışmak" olmak üzere bir dizi konuda iletişim kurmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Abbas, Biden'ın Kudüs'teki mevcut statüye saygı duymasından, yerleşim birimlerinin genişletilmesine ve tek taraflı adımlara karşı olmasından övgüyle söz etti.

ABD heyeti, İsrail ile Filistin arasında son aylarda tırmanan gerginliğin ardından sürpriz ziyaretle Ramallah'a gelmişti.