Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin 'barış planını' reddetti: İsviçre peyniri gibi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Donald Trump yönetiminin Orta Doğu planının bölgeye barış ve istikrar getirmeyeceğini belirterek, İsrail ve ABD'nin bu teklifini kabul etmeyeceklerini ve Washington'ın bu konuda tek ara bulucu olmaması gerektiğini" ifade etti.



Abbas, ABD'nin barış planını "İsviçre peynirine" benzetti.