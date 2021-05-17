Filistin Devlet Başkanı Abbas ABD'nin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Amr'ı kabul etti - Son Dakika

ABD yönetiminin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başta olmak üzere Filistin-İsrail sorununu görüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, ABD yönetiminin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Amr ile Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Devlet Başkanlığında bir araya geldi.

Abbas, Amr'a, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "vahşi" saldırılarında yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yerlerinden olduğunu, İsrail'in Batı Şeria ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te sivillere saldırdığını belirtti.

ABD'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı ve Filistinlilere yönelik arttırdığı gerginliği durdurması için müdahale etmesi gerekliliğine vurgu yapan Abbas, güven, barış ve istikrarın, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanacağını ifade etti.

Abbas, ABD'li temsilciden ülkesinin, iki devletli çözüm için uluslararası hukuka dayalı yeni bir süreç başlatması için yeniden harekete geçmesi talebinde bulunarak, Filistin tarafının Avrupa Birliği (AB), ABD, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü'yle Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarını garanti edecek şekilde çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD yönetiminin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr ise, ateşkesin sağlanması ve gerilimin düşürülmesinin önemine vurgu yaparak, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hedefin gerçekleşmesi için ilgili taraflarla görüşmeler yaptığını kaydetti.

Amr, ABD yönetiminin barışı ve Filistinlilere, İsrailliler gibi onur, güvenlik ve refah içinde yaşamaları için eşit fırsatlar sağlamaya kararlı olduklarını yineleyerek, iki devletli bir çözüm için çalışmanın önemini vurguladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirmiş, 1307 kişi yaralanmıştı.