Filistin Devlet Başkanı Abbas Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah'la İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini görüştü - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi ziyaret için geldiği Ürdün'de Kral 2. Abdullah ile Filistin davası ve İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini değerlendirdi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı başkent Amman'daki El-Hüseyniyye Sarayı'nda kabul etti.

Kral 2. Abdullah, ülkesinin 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması ve Filistin halkının adil ve meşru haklarını elde etmesini destekleyen tutumunu yineledi.

İki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Kral 2. Abdullah, Kudüs'ün yasal ve tarihi statükosunun korunması gerektiğini ifade etti.

Ürdün Kralı ayrıca, İsrail'i Filistin topraklarındaki tüm saldırılarını ve yasa dışı eylemlerini durdurması için uyardı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Filistin halkının haklarını savunma ve adil, kapsamlı bir barışa ulaşma konusunda gösterdiği çabalardan övgüyle söz etti.

Abbas, Ürdün'ün Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanların korunmasındaki rolünün önemini vurguladı.

Kral Abdullah-Abbas görüşmesine Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah da katıldı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinden Ürdün'e ait bir helikopterle Amman'a ulaşan Abbas'ın ziyaretinin süresine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Ürdün, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını kınamıştı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, yıkım ve tehcirin "kabul edilemez olduğu ve kınandığı" ifade edilmiş, İsrail'in bu yaptıklarının işgalci bir güç olarak uluslararası hukukun da ihlali anlamına geldiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde hukuksuz ve yasalara aykırı şekilde Filistinlileri tehcire zorlama planı ile tüm provokasyon ve saldırıların durdurulması ve Kudüs'teki yasal, tarihi statükoya saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizilmişti.