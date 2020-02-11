Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti - NEW - Son Dakika

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti - NEW
6 saat önce
BM Güvenlik Konseyi'nden detaylar Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşması NEW YORK - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına karşı BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:06 Kaynak: AA
BM Güvenlik Konseyi'nden detaylar
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşması NEW YORK - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına karşı BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti.
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