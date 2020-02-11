Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti - NEW - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti - NEW

6 saat önce

BM Güvenlik Konseyi'nden detaylar Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşması NEW YORK - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına karşı BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti.

BM Güvenlik Konseyi'nden detaylar

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşması NEW YORK - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına karşı BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti - NEW

Birleşmiş Milletler, Mahmud Abbas, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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