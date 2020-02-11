Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'de konuştu: (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'de konuştu: (1) - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'de konuştu: (1)

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Donald Trump yönetiminin sözde Orta Doğu barış planının "bölgeye barış ve istikrar getirmeyeceğini" belirterek, İsrail ve ABD'nin bu teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'de konuştu: (1), System.String[]

BİRLEŞMİŞ Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Donald Trump yönetiminin sözde Orta Doğu barış planının "bölgeye barış ve istikrar getirmeyeceğini" belirterek, İsrail ve ABD'nin bu teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi.

İsrail-Filistin sorununun ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planının ele alındığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumuna katılan Abbas, burada yaptığı konuşmada, İsrail ve ABD'nin sözde barış planını reddetti.

Abbas, bu planın uluslararası meşru bir yanının bulunmadığına ve İsrail'in Filistin topraklarını ilhakına izin verdiğine dikkati çekerek, planın müzakereler için uluslararası referans olarak alınmaması gerektiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Bu plan, bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz ve uygulanmasına karşı çıkacağız." dedi.

"Plana karşı çıkanlar arasında bazı başkan adayları bile var"

İsrail ve ABD'nin Filistin'e teklif ettiği devletin "İsviçre peynirine" benzediğini dile getiren Abbas, "Hanginiz böyle bir devleti, bu koşulları kabul ederdiniz?" ifadesini kullandı.

Abbas, bu planın İsrail işgalini ödüllendirdiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkeleri için savaşan 300 İsrailli yetkili, şimdi de adalet için bu planı reddediyor. ABD Kongresinden gelen bir mektupta 107 kişi, Senatodan ise 12 kişi bu plana karşı çıkıyor. Plana karşı çıkanlar arasında bazı başkan adayları bile var. İsrail ve Filistinliler arasında barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı barış yolunda uluslararası ortaklık için buradayım."

(Sürecek)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın saldırısı sonrası "Yaralımız yok" diyen ABD'den günler sonra gelen itiraf
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 02:42:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'de konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]