Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cezayirli mevkidaşı Tebbun'la Filistin meselesini ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Filistin meselesini ele aldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Abbas, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve Filistin meselesinin ele alındığı görüşmede, Abbas, Cezayir'in Filistin meselesine yönelik tarihi rolünden övgüyle söz etti.

Tebbun da Filistin'in haklı davasına inandıklarını ve ülkesinin Filistin ve halkının yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı.

İkilinin Filistin davasının desteklenmesinde koordinasyon ve istişarenin devamı konusunda mutabık olduğu ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 22 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edildiğini duyurmuştu. Cezayir, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye kabul edilmesi kararına itirazda bulunmuştu.