Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

23.08.2022 20:16

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim." dedi.

Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan ile iki ülke arasındaki iş birliği ve kardeşlik ilişkilerini ele aldıklarını kaydeden Abbas, Filistin meselesiyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Mahmud Abbas, Erdoğan ile dostane bir şekilde bölgesel ve küresel konular ile Türkiye'nin dünya gıda güvenliği bağlamındaki rolünü ele alırken, Türkiye'nin istikrar sağlama çabalarını da inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin geleceğini ve farklı alanlarda ne yapabileceklerini konuşma fırsatı bulduklarını da ifade eden Abbas, "Erdoğan'a, Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim. Meşru haklarına, özgürlüğüne ve bağımsızlığını elde etme konusundaki desteklerini bilmekteyiz." diye konuştu.

Abbas, Türkiye'nin ve kurumlarının her alanda Filistin halkının ve devletinin yanında yer aldığını ve uluslararası arenada da desteklediğini bildiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Filistin'in son dönemde karşı karşıya kaldığı zorluklara ilişkin bilgiler aktardığını anlatan Abbas, "Halkımıza, topraklarımıza ve kutsallarımıza karşı devam eden İsrail işgal devletinin saldırıları karşısında kayıtsız kalmayacağımızı vurguladım. Her zaman uluslararası hukuka ve imzalanan anlaşmalara bağlı kalarak mücadele edeceğimizin altını çizdim." açıklamasında bulundu.

Konuk Devlet Başkanı Abbas, özellikle yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistinlilerin evlerinin, okullarının ve yapılarının yıkılmasına karşı olduklarını da vurguladığını belirterek, şunları paylaştı:

"Tutsakların serbest bırakılması, şehitlerimizin cenazelerinin teslim edilmesi, beklentilerimiz arasındadır. Biliyor musunuz, İsrail şehitlerin cenazelerini dahi vermeyerek kimi cezalandırıyor? Şehitleri mi, şehitlerin ailelerini mi? Ne yapmaya çalışıyor? Doğu Kudüs'e yapılan saldırılar, Müslümanlara ve Hristiyanlara ait olan kutsal yerlere yapılan saldırılar, son dönemde de görülen saldırılar arasında yer almaktadır. Okullara da bildiğiniz gibi saldırılar vardır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. "

(Sürecek)

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Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade... Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade... Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten... Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

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