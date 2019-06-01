Filistin Lideri Abbas: " Filistin'in önünde zor zamanları var"

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, "Önümüzde, gelecek vaat etmeyen, kritik kararlar dahil birçok seçeneğe götüren kapıları açacak zor zamanlar var" dedi. Filistin lideri Abbas, ABD'nin Filistin- İsrail anlaşmazlığındaki tutumunu ağır bir şekilde eleştirerek bu tutumun İsrail'in Filistin toprağını gayri meşru işgaline cesaret verdiğini söyledi.

İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Mahmut Abbas sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerikan yöntemi, işgalci İsrail devletini uluslararası hukukun üstünde hareket etmeye teşvik etmekle, barış sürecinin temellerini tahrip emiş, uluslararası meşrulukla çelişen adımlar atmıştır. Biz ve Uluslararası toplum bunun reddediyoruz." Abbas, İsrail ve ABD'nin Filistin İdaresinin hayatta kalmasını zora sokacak şekilde yaptırımlarına karşı İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatının Filistin'in mali güvenlik ağı oluşturmasına destek vermeye çağırdı.