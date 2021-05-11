Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti
11.05.2021 01:05
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze saldırısındaki şehitlerden dolayı Ramazan Bayramı kutlamalarının iptali ve bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze saldırısındaki şehitlerden dolayı Ramazan Bayramı kutlamalarının iptali ve bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas'ın aldığı karar uyarınca, ülkede dini ibadetlerin dışında herhangi bir bayram kutlaması yapılmayacak, yas dolayısıyla bayraklar yarıya indirilecek.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.
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