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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Halkımıza karşı uygulamalarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmalı - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Halkımıza karşı uygulamalarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmalı

11.02.2022 01:39
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Halkımıza karşı uygulamalarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası toplumun Filistinlilere yönelik uygulamalarını durdurması için İsrail'e baskı yapması gerektiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası toplumun Filistinlilere yönelik uygulamalarını durdurması için İsrail'e baskı yapması gerektiğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansına (WAFA) göre, Abbas, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde kabul etti.

Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarının iki devletli çözümü yok ederek, barış çabalarını baltaladığını ifade eden Abbas, Almanya, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun söz konusu uygulamaları durdurması için İsrail'e baskı yapmasının önemine işaret etti.

Abbas, Filistin tarafının İsrail'in işgalini ve işgal altındaki topraklarda ırkçı uygulamalarını sürdürmeye çalıştığı mevcut durumun devam etmesini kabul etmeyeceğini vurguladı.

Alman Bakan Baerbock da ülkesinin uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak barışı ve iki devletli çözümü desteklediği taahhüdüne bağlı olduğunu belirterek, Filistin halkına ekonomik desteğin devam edeceğini ifade etti.

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Avrupa Birliği, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas: Halkımıza karşı uygulamalarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Abbas: Halkımıza karşı uygulamalarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmalı - Son Dakika
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