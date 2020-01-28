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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın (Trump'ın) bu planını...
6 saat önce
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın (Trump'ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil."
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın (Trump'ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil."
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