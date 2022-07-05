Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Hamas lideri Heniyye yıllar sonra Cezayir'de buluştu - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Hamas lideri Heniyye yıllar sonra Cezayir'de buluştu

05.07.2022 23:35

Abbas ve Heniyenin el sıkışması Tebbun, Abbas ve Heniyenin el ele tutuşması Görüşmeden detay Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Hamas lideri Heniyye yıllar sonra Cezayir'de buluştu Cezayir devlet televizyonu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un aracılığıyla gerçekleşen...

Abbas ve Heniyenin el sıkışması

Tebbun, Abbas ve Heniyenin el ele tutuşması

Görüşmeden detay

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Hamas lideri Heniyye yıllar sonra Cezayir'de buluştu

Cezayir devlet televizyonu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un aracılığıyla gerçekleşen Abbas-Heniyye görüşmesini "tarihi buluşma" olarak duyurdu

ORAN (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas lideri İsmail Heniyye yıllar sonra ilk kez Cezayir'de bir araya geldi.

Cezayir devlet televizyonu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un aracılığıyla gerçekleşen Abbas-Heniyye görüşmesini izleyicilerine "tarihi buluşma" olarak duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un ev sahipliğinde başkent Cezayir'de gerçekleşen buluşmaya, Filistin Başbakan Yardımcısı Ziyad Amr, Filistin İstihbarat Servisi Başkanı Macid Ferec, Filistin Başkadısı Mahmud Habbaş ile Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri'nin katıldığı belirtildi.

Başkentteki Mutemerat Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin kameralara yansıyan görüntülerde, Tebbun, Abbas ve Heniyye ile beraberlerindeki heyetlerin yer aldığı görüldü.

Haberde, buluşmanın ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile beraberlerindeki heyetler, bugün düzenlenen Cezayir'in 60. bağımsızlık yıl dönümü törenlerine katılmak üzere dün bu ülkeye gelmişti.

Filistin'deki iç bölünme

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar'ın ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular hayata geçirilemedi.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Ancak Fetih ve Hamas arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Hamas lideri Heniyye yıllar sonra Cezayir'de buluştu - Son Dakika

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