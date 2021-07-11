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Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, İsrail'le barış görüşmeleri için talep listesi hazırladığı iddia edildi - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, İsrail'le barış görüşmeleri için talep listesi hazırladığı iddia edildi

11.07.2021 18:19
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, İsrail'le barış görüşmeleri için talep listesi hazırladığı iddia edildi, System.String[]

İsrail'de bir televizyon kanalı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 7 yıldan bu yana ara verilen Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması için ABD yönetiminden bazı taleplerde bulunmayı planladığını öne sürdü.

İsrail'de bir televizyon kanalı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 7 yıldan bu yana ara verilen Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması için ABD yönetiminden bazı taleplerde bulunmayı planladığını öne sürdü.

İsrail Kanal 12 Televizyonu, Abbas'ın, ABD Başkanı Joe Biden'in, 2014 yılında kesintiye uğrayan barış görüşmelerini yeniden başlatmayı istediği yönünde sinyaller aldığını ve bu doğrultuda bir talep listesi hazırladığını iddia etti.

Barış görüşmelerinin başlaması için şart olarak ortaya atılacak bu talep listesinin halen gizli olduğunu aktaran kanal, listede bulunan maddelere ilişkin bazı öngörülerde bulundu.

Buna göre, Abbas'ın hazırladığı öne sürülen listede, İsrail'in Doğu Kudüs'te 2001'de kapattığı Filistin kurumlarının yeniden açılması ve İkinci İntifada (2000) öncesindeki siyasi faaliyetlerine yeniden dönmesinin yer aldığı ifade edildi.

Taleplerin Mescid-i Aksa ile ilgili olan kısmında, İsrail polisinin buradaki faaliyetlerinin sınırlandırılması, Yahudilerin ziyaretlerinin azaltılması ve Filistin yönetiminin temsilcilerinin konumunun güçlendirilmesi yer aldı.

Ayrıca, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde olduğu gibi Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaması, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Yahudi yerleşim birimleri inşaatlarının durdurulması, Filistin topraklarındaki tüm yerleşim üslerinin (bir kaç konteyner ve karavandan oluşan birimler) boşaltılması ve Ürdün Vadisi'ndeki evlerin yıkımının durdurulmasının talep edileceği kaydedildi.

Kanalın, Abbas'ın talep listesinde yer aldığını belirttiği diğer maddeler ise şöyle sıralandı:

İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki Filistin kentlerine girmemesi, aile birleşimi yasasının iptal edilmesi, Filistin polisi ile gümrük memurlarının yeniden Batı Şeria'yı Ürdün'e bağlayan Allenby Köprüsüne dönmesi, Batı Şeria'da uluslararası bir havaalanı inşasına izin verilmesi ve Eriha yakınlarında bir serbest ticaret bölgesi kurulması.

Batı Şeria'nın yüzde 60'lık kısmını oluşturan "C bölgesi"nde planlama ve ruhsat yetkisinin Filistin yönetimine devredilmesi, bu bölgede fabrika, enerji istasyonları kurulması ve turizm projelerinin hayata geçirilmesi, yüzde 21'lik "B bölgesi"ndeki faaliyetlerinin güçlendirilmesi, Batı Şeria sınırları içinde demiryolları inşa edilmesi ve 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması öncesinde tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılması.

Filistin yönetiminden İsrail televizyonunun iddialarıyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, İsrail'le barış görüşmeleri için talep listesi hazırladığı iddia edildi - Son Dakika


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