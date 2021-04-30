Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın seçime ilişkin açıklamaları protesto edildi - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın seçime ilişkin açıklamaları protesto edildi

Göstericilerin slogan atması Slogan atarak yürüyüş yapılması Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Cemal et-Tavil ile röportaj Halkın Nabzı sözcüsü Nasır Abu Kadir ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail...

Göstericilerin slogan atması Slogan atarak yürüyüş yapılması Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Cemal et-Tavil ile röportaj Halkın Nabzı sözcüsü Nasır Abu Kadir ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te seçimlere izin vermemesi durumunda 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin milletvekili seçimlerine gitmeyecekleri yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Göstericiler, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

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