Göstericilerin slogan atması
Slogan atarak yürüyüş yapılması
Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Cemal et-Tavil ile röportaj
Halkın Nabzı sözcüsü Nasır Abu Kadir ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te seçimlere izin vermemesi durumunda 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin milletvekili seçimlerine gitmeyecekleri yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Göstericiler, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması talebiyle gösteri düzenledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın seçime ilişkin açıklamaları protesto edildi - Son Dakika