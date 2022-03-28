Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail politikalarını sürdürürse anlaşmaları sonlandırabileceklerini belirtti - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in tek taraflı politikalarının sürmesinin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyi'nin aldığı "İsrail'le anlaşmaları sonlandırma" kararlarının uygulanmasına neden olacağını ifade etti.

Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.

Mahmud Abbas, görüşme sırasında, Avrupa'da yaşananların, uluslararası kriterlerin çifte standardını gözler önüne serdiğini, İsrail ırkçılık, etnik temizlik, kutsallara saldırı ve uluslararası hukuku çiğnemeye varan suçlar işlerken bunlara ses çıkarılmadığını belirtti.

Hukukun üstünde bir devlet gibi hareket eden İsrail'i yargılayacak kimsenin bulunmadığını söyleyen Abbas, bu nedenle İsrail'in tek taraflı politikalarını sürdürmesinin Filistin Merkez Konseyi'nin aldığı "İsrail'le anlaşmaları sonlandırma" kararlarının hayata geçirilmesine neden olacağını ifade etti.

Abbas, önceliğin daima başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin topraklarında işgale son veren, Orta Doğu dörtlüsü gözetiminde ve uluslararası kararlara uygun şekilde Filistinli esirler ve mülteciler meselesiyle alakalı tüm sorunları halleden siyasi çözüm olması gerektiğini vurguladı.

Filistin'in uluslararası hukuka, imzalanan anlaşmalara ve barışçıl halk direnişine bağlı olduğunu, ayrıca dünya ülkeleriyle ve ABD ile bölgede ve dünyada terörle mücadele için çalışmaya önem verdiğini kaydeden Abbas, Joe Biden yönetiminin de iki devletli çözüm, Yahudi yerleşim birimlerinin ve yerleşimcilerin şiddetinin durması konusundaki taahhütlerine bağlı kalmasının önemli olduğunun altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de ABD'nin Filistin yönetimi ile yeniden ilişki kurulmasına önem verdiğini belirtti.

Blinken, "Son dönemdeki çalışmalarımız ve çabalarımızda Filistinlilerin hayat kalitesini iyileştirmek için UNRWA'ya yardımların yeniden başlatılmasını kapsayan çözüm yolları bulmaya odaklandık. Batı Şeria ve Gazze'de özel sektöre ve küçük işletmelere, ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik ve mali destek sağlandı." dedi.

Bu yardımların yalnızca ekonomik olmadığını kaydeden Blinken, Filistinlilerin insan haklarına ve sivil haklarına da odaklanıldığını, sivil topluma destek olunduğunu, bugün Kudüs'te Filistin sosyal dokusunun temel parçalarından biri olan sivil toplumun öncüleriyle bir toplantı yapıldığını sözlerine ekledi.

ABD'nin iki devletli kalıcı çözüme bağlılığını vurgulayan Blinken, iki taraf arasında (İsrail-Filistin) görüş ayrılıklarının giderilmesi için adım adım çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek "Necef Zirvesi" kapsamında Kudüs'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Kudüs'teki temaslarının ardından Batı Şeria'ya geçmişti.

FKÖ Merkez Konseyi 9 Şubat'ta yaptığı dönem toplantısında, İsrail, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına göre çizilmiş bir Filistin devletini tanıyana ve yerleşim birimleri inşasını durdurana kadar FKÖ'nün ve Filistin yönetiminin İsrail ile anlaşmalarını sonlandırma almıştı.