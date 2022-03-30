Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'de 5 kişinin öldüğü saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'de 5 kişinin öldüğü saldırıyı kınadı

30.03.2022 00:04
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'de 5 kişinin öldüğü saldırıyı kınadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Beni Barak kentinde 5 İsraillinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Beni Barak kentinde 5 İsraillinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu akşam (29 Mart) İsrailli sivillerin öldürülmesini kınadı." ifadesi kullanıldı.

Abbas'ın, "Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesinin, özellikle kutsal ramazan ayı ile Hıristiyan ve Yahudi bayramlarına girilen bu zamanda, yalnızca durumun daha fazla kötüleşmesine ve istikrarsızlığa yol açacağını vurguladığı" aktarıldı.

Açıklamanın devamında, Beni Barak saldırısının, sivillere yönelik şiddet eylemleri için gerekçe oluşturmaması uyarısı yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Abbas, kınanmayı hak eden bu olayın, yerleşimciler ve diğer kişiler tarafından Filistinli halkımıza yönelik tepki ve saldırılar gerçekleştirmek için kullanılmaması konusunda uyardı.

Sayın Başkan, bu şiddet sarmalının gösterdiği üzere, Filistin ve İsrail halkları ile bölge halkları için güvenlik ve istikrarı sağlamanın en kısa yolunun kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış olduğunu belirtti."

Beni Barak saldırısı

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

İsrail basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini olduğunu belirtmişti.

İsrail'de üst üste saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Mahmud Abbas, Hristiyan, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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