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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Hristiyanlara yönelik ihlallerine dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Hristiyanlara yönelik ihlallerine dikkati çekti Açıklaması

23.12.2021 21:10
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Hristiyanlara yönelik ihlallerine dikkati çekti Açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Noel Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda İsrail'in Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytullahim'i Kudüs'ten kopararak adeta bir hapishaneye dönüştürdüğünü söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Noel Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda İsrail'in Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytullahim'i Kudüs'ten kopararak adeta bir hapishaneye dönüştürdüğünü söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Abbas, Noel Bayramı münasebetiyle Filistin halkı başta olmak üzere dünya halklarına hitaben bir mesaj yayımladı.

Mesajında İsrail'in Hristiyanlara yönelik ihlallerine dikkati çeken ve Beytullahim'in etrafının Yahudi yerleşim birimleriyle kuşatıldığını vurgulayan Abbas, "İşgal devleti, Hazreti İsa'nın doğduğu kent olan Beytullahim'i büyük bir hapishaneye çevirdi. (İsrail) Etrafında 18 dev Yahudi emperyalist müstemleke inşa etmiş, 100 binden fazla Yahudi'yi çevresine iskan etmiş ve Beytullahim'i illegal bir ilhak duvarı ile de Kudüs'ten koparmıştır." ifadelerine yer verdi.

Filistin devletinin kendi sınırlarına hakim olamadığına işaret eden Abbas, "İşgal nedeniyle Hristiyan hacıları ve Müslüman ziyaretçileri karşılayamıyoruz. Zira bizim sınırlarımız üzerinde bir egemenliğimiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Abbas, Filistin halkının tarih boyunca kutsal mekanlara sahip çıktığını ve bunu da ulusal kimliğinin bir parçası gereği yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa ile Kıyamet Kilisesi (Kudüs) ve Harem-i İbrahim (El-Halil) başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi yapısı ve hukuki boyutları ile işgal altındaki toprakların tamamı ulusal mücadelemizin özünü oluşturmaya devam edecektir."

Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmeleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin kapılarından biri olan "El-Halil (Yafa) Kapısı'nın bir Yahudi yerleşim birimine dönüştürüldüğünü" vurgulayan Abbas, Kudüs'ün tarihi ve mevcut yapısının tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Ermeni Mahallesi'nin de Eski Şehir bölgesinin geri kalanından koparılmaya çalışıldığına dikkati çeken Filistin Devlet Başkanı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Tüm ülkeleri ve kiliseleri, kutsal Filistin topraklarındaki Hristiyan varlığını muhafaza etmeye davet eden Abbas, Osmanlı döneminden İsrail'in 1967'deki işgaline kadar devam edegelen yapının korunması gerektiğini ifade etti.

Noel Bayramı'nın zirvesi, Gregoryen Takvimi'ne göre, 24 Aralık'ta gerçekleşiyor. Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul edilen Doğuş (Mehd) Kilisesi de Beytullahim kentine bulunuyor.

Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurduğu alan üzerine kurulan Doğuş Kilisesi'nde gece yarısı başlayan dini ayinlere, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Arap ve yabancı ülke bakanlarının yanı sıra çok sayıda Hristiyan hacı da katılıyor.

İmparator Konstantinus'un annesi Azize Helena tarafından 330'lu yıllarda inşa ettirilen Doğuş Kilisesi, Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor. Daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan kilise, 6. asırda İmparator Justinianos tarafından bugünkü biçimiyle yaptırıldı.

Filistin, İsrail, Kudüs, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Hristiyanlara yönelik ihlallerine dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Hristiyanlara yönelik ihlallerine dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika
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