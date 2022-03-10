Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail'in yükümlülüklerinden kaçınması barış şansını sona erdirir" - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail'in yükümlülüklerinden kaçınması barış şansını sona erdirir"

10.03.2022 23:37

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in yükümlülüklerini göz ardı etmesinin "adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma şansını sona erdireceğini" söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in yükümlülüklerini göz ardı etmesinin "adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma şansını sona erdireceğini" söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun'u Ramallah'taki başkanlık sarayında kabul etti.

Devlet Başkanı Abbas, kabul sırasında Jun'a Filistin topraklarındaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Abbas, "İsrail'in imzalanan anlaşmalar uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınması ve tek taraflı eylemlerine devam etmesi, uluslararası meşruiyet kararlarına dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma şansını sona erdirir." dedi.

Devlet Başkanı Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin son oturumunda onayladığı kararların uygulanacağını da sözlerine ekledi.

FKÖ Merkez Konseyi, 9 Şubat'ta, 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini tanıyana kadar İsrail'in tanınmasını askıya alma ve Filistin Yönetimi'nin İsrail ile yaptığı tüm anlaşmalardaki yükümlülüklerini sona erdirme kararı almıştı.

Konsey ayrıca İsrail ile tüm güvenlik koordinasyonunu da durdurmaya karar vermişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'in yükümlülüklerinden kaçınması barış şansını sona erdirir
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'in yükümlülüklerinden kaçınması barış şansını sona erdirir
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'in yükümlülüklerinden kaçınması barış şansını sona erdirir

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mahmud Abbas, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'İsrail'in yükümlülüklerinden kaçınması barış şansını sona erdirir' - Son Dakika


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