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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere...
6 saat önce
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım"
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:04 Kaynak: AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas: " İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım"
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