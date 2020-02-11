Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere... - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere...

6 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım"

Filistin Devlet Başkanı Abbas:

Filistin Devlet Başkanı Abbas: " İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım"

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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