Filistin Devlet Başkanı Abbas kamu özgürlüklerini genişleten bir kararname çıkardı - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, kamu özgürlüklerini genişleten bir kararname çıkardı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde Abbas tarafından çıkarılan kararnamenin Filistin'deki tüm taraflar için bağlayıcı olacak bir kamusal özgürlük ortamı oluşturacağı belirtildi.

Kahire'de 8-9 Şubat'ta Filistinli grupların vardıkları uzlaşıya dayanarak ve seçimlere hazırlık olarak çıkarılan kararname, temel yasa ve ilgili kanunlara uygun olarak siyasi eylem özgürlüğü dahil Filistin devletinin tüm bölgelerinde kamusal özgürlük ortamının güçlendirilmesini öngörüyor.

Dokuz maddelik kararname, tüm Filistin topraklarında görüşleri, siyasi bağlantıları ya da parti veya herhangi bir gruba bağlılıkları sebebiyle tutuklanan, gözaltına alınan ve mahkum edilenlerin serbest bırakılmasını içeriyor.

Kararname, düşünce özgürlüğü ve siyasi bağlılıkla ilgili nedenlerle kovuşturma, gözaltı, tutuklama ve yasalar dışındaki her türlü sorgulamayı yasaklıyor.

Tüm geleneksel ve elektronik biçimlerde seçim propagandasına tam bir özgürlük sağlanmasını öngören kararnamede, tüm seçim listeleri için yasalara uygun şekilde ayrım gözetmeksizin resmi medyada eşit fırsat verilmesi de yer alıyor.

Filistin topraklarında seçim sandıklarını ve sürecini koruma görevini, diğer güvenlik unsurlarının değil, üniformalarıyla polisin üstleneceği, Merkez Seçim Komisyonu ve personelinin yasanın öngördüğü şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için gereken destek ve imkanların sağlanacağı kaydedildi.

Hamas kararnamenin Batı Şeria'da uygulamaya konulmasını istiyor

Hamas, Abbas'ın ülkede yapılması planlanan seçimler öncesinde çıkardığı kamusal özgürlükleri genişleten kararnamenin Batı Şeria'da uygulanmasını istedi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kararnamenin, Batı Şeria'da uygulamaya konulmasını talep ediyoruz." dedi.

Söz konusu kararnamenin, Kahire'de gerçekleşen görüşmelerde dillendirilen ve kapanış bildirisinde yer alan maddelerden biri olduğunu belirten Kasım, Filistinli grupların, seçimlerin daha nezih ve özgür bir ortamda yapılabilmesi için Batı Şeria'da özgürlüklere daha fazla alan açılmasını istediğini kaydetti.

Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, ocak ayında yayınladığı raporda, siyasi nedenlerle keyfi tutuklamalara ilişkin olarak Batı Şeria'da 16 ve Gazze Şeridi'nde 22 olmak üzere 38 şikayet alındığı belirtilmişti.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Abbas, 15 Ocak'ta Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fetih Hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.