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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kimliğimizi korumak adına barışçıl halk direnişi genişletilmelidir" - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kimliğimizi korumak adına barışçıl halk direnişi genişletilmelidir"

07.02.2022 02:04
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kimliğimizi korumak adına barışçıl halk direnişi genişletilmelidir"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Varlığımızı ve kimliğimizi korumak adına barışçıl halk direnişi genişletilmelidir" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Varlığımızı ve kimliğimizi korumak adına barışçıl halk direnişi genişletilmelidir" dedi.

Filistin resmi haber ajansının haberine göre, Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyinin 31. dönem toplantıları açılışında konuşma yaptı.

Şu anki durumun tamamının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Abbas, Filistin halkı ve çıkarlarının korunmasının önemine işaret etti.

Abbas, anlaşmaların tek taraflı olarak uygulanmasının mümkün olmadığını belirterek, "İsrail tarafı ile temaslara devam etmek uluslararası meşruiyete dayalı siyasi bir çözümün alternatifi olamaz" şeklinde konuştu.

Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'in bir apartheid rejimi olduğuna ilişkin yayımladığı raporundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Abbas, bunu önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısını yineleyen Abbas, Filistin halkına uluslararası bir himaye sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Abbas şu ifadeleri kullandı:

"Varlığımızı ve kimliğimizi korumak adına barışçıl halk direnişi genişletilmelidir. Zorluklarla yüzleşmek, uluslararası meşruiyete bağlılık çerçevesinde iç bölünmenin derhal son verilmesini gerekli kılar, çünkü Kudüs ve Filistin her şeyin üstündedir"

"FKÖ'nün geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi, ulusal projenin korunması ve halk direnişi" temasıyla başlayan ve 2 gün sürecek toplantılarda Filistin meselesi, vatana dönüş ve bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi meşru haklar masaya yatırılacak.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık ve Halk Kurtuluş Savaşı Öncüleri (Saika), ulusal uzlaşı olmadan düzenlendiği gerekçesiyle toplantıları boykot ediyor.

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Mahmud Abbas, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Kimliğimizi korumak adına barışçıl halk direnişi genişletilmelidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kimliğimizi korumak adına barışçıl halk direnişi genişletilmelidir" - Son Dakika
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