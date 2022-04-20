Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünün değiştirilmesine karşı - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünün değiştirilmesine karşı

20.04.2022 03:33
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünün değiştirilmesine karşı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs kentindeki Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statüsünde herhangi bir değişikliği tamamen reddettiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs kentindeki Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statüsünde herhangi bir değişikliği tamamen reddettiğini vurguladı.

Resmi Filistin haber ajansı Wafa'ya göre, Devlet Başkanı Abbas, Ramallah'ta Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wencesland ile bir araya geldi.

Abbas, BM Genel Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere Wencesland'a bir mektup verdi.

Abbas görüşmede, Mescid-i Aksa'ya günlük olarak İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından saldırılar düzenlendiğine dikkati çekerek, saldırıların Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsüne karşı büyük aykırılık arz ettiğini ve gayrimüslimlerin ziyaretlerinin İslami Vakıflar ile koordinenin ardından yapılması gerektiğini bildirdi.

Abbas, bu saldırıların yüzlerce Filistinlinin yaralanmasına ve tutuklanmasına sebep olduğuna işaret ederek, tek taraflı tutumların durdurulması ve imzalanan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini söyledi.

Görüşme sırasında Abbas, Filistin kentleri ve köylerine yönelik süren saldırı ve öldürme eylemlerinin "tahammül edilemeyecek ve suskun kalınamayacak" korkunç sonuçlara yol açma ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'e, Filistinlilere karşı tarihi adaletsizliği sona erdirmesi için uluslararası hukuk ve kararları uyarınca uluslararası çabaları seferber etme çağrısı yaptı.

Öte yandan, görüşmenin ardından açıklama yapan BM Özel Temsilcisi Tor Wencesland, bölgedeki gelişmeler hakkında "Henüz zor günler bizi bekliyor." yorumunda bulundu.

Wencesland, iki hafta boyunca yaşananlar hakkında derin endişe duyduğunu vurguladı.

Durumların sükunete kavuşması için BM'nin tüm taraflarla sıkı iletişimde olduğunu hatırlatan Wencesland, ilgili tarafların diyaloğu sürdürmelerini tavsiye etti.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Türkiye'den Filistin ve Mescid-i Aksa hamlesi! Erdoğan, Herzog'u arayacak Türkiye'den Filistin ve Mescid-i Aksa hamlesi! Erdoğan, Herzog'u arayacak Filistin yönetimi Mescid-i Aksa'da artan gerilimden İsrail'i sorumlu tuttu Filistin yönetimi Mescid-i Aksa'da artan gerilimden İsrail'i sorumlu tuttu

Birleşmiş Milletler, Filistin, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünün değiştirilmesine karşı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Tanju Çolak'tan Fatih Terim itirafı: Uçak düşsün diye dua ettim
00:52 Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı
00:41 İskenderun'da cinnet getirerek 9 yaşındaki kızını öldüren anne de yaşamını yitirdi
00:36 Biden'den "Ukrayna'yı ziyaret edecek misiniz?" sorusuna yanıt
00:25 Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!
00:13 Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti
00:09 Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!
23:42 Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
23:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
23:28 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir piyade teğmen şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 03:42:21. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünün değiştirilmesine karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement