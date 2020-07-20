Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Ürdün'e ait bir helikopterle Filistin'e gelen Şukri'yi Ramahllah'taki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Abbas, Şukri'ye İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planını engelleme konusunda ortaya konulan siyasi ve diplomatik çabaları aktardı ve Filistin davasında yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şukri'nin Abbas'a "Filistin halkı meşru haklarına kavuşuncaya dek Mısır'ın desteğinin süreceğini" söylediğini aktardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, daha önce Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır'ın Filistin'e olan "desteğini" vurgulamış ve Dışişleri Bakanı Şukri başkanlığında bir heyeti bu destek mesajını iletmek üzere Filistin'e göndereceğini ifade etmişti.

Şukri, dün Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral Abdullah ile gerçekleştirdiği görüşmede Filistin-İsrail meselesini ele almıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Şeria, Filistin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:35 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti - Son Dakika Dünya
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