Filistin Devlet Başkanı Abbas, sözde barış planına karşı olduğunu yineledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, sözde barış planına karşı olduğunu yineledi - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas, sözde barış planına karşı olduğunu yineledi

44 dakika önce

BATI Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına karşı olduklarını yineledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, sözde barış planına karşı olduğunu yineledi, System.String[]

BATI Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına karşı olduklarını yineledi.

Filistin haber ajansına göre Abbas, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Abbas, "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan sözde barış planına, tüm uluslararası hukuk, yasal kararlar, politik temellere aykırılığı nedeniyle karşı olduklarını aktardı.

Öte yandan Soreide de ülkesinin, iki devletli çözüm esası üzerine İsrail ile Filistinliler arasında barışın gerçekleşmesini, uluslararası yasalara göre yapılan müzakerelerle desteklediğini belirtti.

Sorunlara ilişkin nihai çözümün uluslararası hukuka göre müzakereler yoluyla bulunması gerektiğini dile getiren Soreide, bu konudaki girişimlerin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası kabul görmüş ölçülere göre olması gereğine dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde Orta Doğu barış planını 28 Ocak'ta açıklamasının ardından bölgede tansiyon yükselmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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