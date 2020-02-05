Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "iki devletli çözüme bağlılık" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan 'iki devletli çözüme bağlılık' açıklaması - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "iki devletli çözüme bağlılık" açıklaması

35 dakika önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki devletli çözüm, uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi'ne olan bağlılığını yineledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki devletli çözüm, uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi'ne olan bağlılığını yineledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

AB'nin adil ve daimi barışın tesisinden yana tavır almasını öven Abbas, iki devletli çözüm, uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi'ne bağlı olduklarını bildirdi.

Borrell ise AB'nin, iki devletli çözümü ve barış için yürütülen çalışmalara devam edilmesini destekleyen bir tavır içinde olduğunu kaydetti.

Borrell dün yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin transatlantik ortaklığı ve İsrail-Filistin sorununu barışçıl bir şekilde çözecek her türlü girişimi desteklediğini belirtmiş ve "ABD'nin 28 Ocak'ta sunduğu girişim, üzerinde uluslararası anlaşma sağlanmış ölçütlerle uyuşmuyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Avrupa Birliği, Barış Girişimi, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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