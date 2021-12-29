Üye Girişi
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret

29.12.2021 11:22
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'e 11 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında ülkenin Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'e 11 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında ülkenin Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11 yıl sonra İsrail'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Abbas ziyareti kapsamında, dün akşam saatlerinde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Roş Haayin kentindeki evinde bir araya geldi. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmede güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme, bölgede istikrarın sağlanması, terör ve şiddeti önleme konusundaki ortak çıkarların vurgulandığı belirtildi.

Abbas'a, ziyaretinde İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin el-Şeyh ve Filistin istihbarat şefi Majed Faraj eşlik etti. El-Şeyh görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplantıda, siyasi çözüme götürecek siyasi bir ufuk oluşturmanın önemi ve yerleşimcilerin uygulamalarından kaynaklanan bölgedeki gergin durum ele alındı" dedi.

Abbas ve Gantz Ağustos ayında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelmişti. Filistin Devlet Başkanı Abbas, barış görüşmeleri kapsamında 2010 yılında İsrail'e düzenlediği son resmi ziyaretinde, dönemin başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

(Muhammed Rabah/ İHA)

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret

YORUMLAR
500

Mahmud Abbas, Filistin, İsrail, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret - Son Dakika


Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti         
12:24
Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış         
12:17
Doğal gaz dağıtımı için uygulanan merkez ilçe nüfus şartı indirildi Doğal gaz dağıtımı için uygulanan merkez ilçe nüfus şartı indirildi         
12:15
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Üretici de tüketici de aynı dertten muzdarip! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette 5,90 Üretici de tüketici de aynı dertten muzdarip! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette 5,90         
09:52
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
12:17 İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı
12:17 Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış
12:13 Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı!
12:06 Bir faiz indirimi daha mı geliyor? Bakan Nebati'nin ağzından kaçırdığı sözler canlı yayına damga vurdu
12:03 Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar
11:44 Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı
11:44 MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 teröristi böyle öldürdü
11:43 Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 12:34:06. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement