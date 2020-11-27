Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Sadık el-Mehdi'nin ölümü dolayısıyla Sudan'a taziye mesajı - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Sadık el-Mehdi'nin ölümü dolayısıyla Sudan'a taziye mesajı

27.11.2020 02:57
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Sadık el-Mehdi'nin ölümü dolayısıyla Sudan'a taziye mesajı, System.String[]

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Sudan Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesi nedeniyle Sudanlı yetkililere başsağlığı diledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Sudan Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesi nedeniyle Sudanlı yetkililere başsağlığı diledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Mehdi'nin kızı ve Milli Ümmet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Sadık el-Mehdi'ye taziye mesajı gönderdi.

Mesajda, kardeş Sudan halkına başsağlığı dileğinde bulunan Abbas, hem Sudan halkının hem de Mehdi'nin, haklı mücadelesinde Filistin halkına verdiği destekten de övgüyle bahsetti.

Mehdi, Kovid-19 tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) dün sabah yaşamını yitirmişti. Mehdi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti.

Sadık el-Mehdi kimdir?

Sudanlı düşünür ve siyasetçi Sadık el-Mehdi, 1935'te başkent Hartum'un Umdurman kentinde dünyaya geldi, Oxford Üniversitesinde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Mehdi, Sudan'ın seçimle iş başına gelmiş son başbakanıydı. Sudan'da 1966-1967 ve 1986-1989 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapan Mehdi, devrik lider Ömer el-Beşir tarafından 1989 yılında yapılan askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Filistin, Ümmet, Milli, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Sadık el-Mehdi'nin ölümü dolayısıyla Sudan'a taziye mesajı - Son Dakika


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