- Filistin Devlet Başkanı Abbas tedbirleri açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Filistin Devlet Başkanı Abbas tedbirleri açıkladı - Son Dakika

- Filistin Devlet Başkanı Abbas tedbirleri açıkladı

6 saat önce

- Filistin Devlet Başkanı Abbas tedbirleri açıkladı Bağlantısızlar Hareketi liderleri toplantısına katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede alınan yeni tedbirleri açıkladı.

- Filistin Devlet Başkanı Abbas tedbirleri açıkladı

GAZZE - Bağlantısızlar Hareketi liderleri toplantısına katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede alınan yeni tedbirleri açıkladı. Abbas, İsrail'in korona krizinde yerleşim projeleri uygulamasını reddetti.

Korona virüs salgınına karşı tüm ülkeler dayanışmanın ve desteğin önemine vurgu yapmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın öncülüğünde korona virüs gündemine ilişkin düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Liderleri Toplantısına Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da katıldı. Abbas, Filistin'de alınan tedbirleri açıkladı ve İsrail'in korona krizinde yerleşim projeleri uygulamasını reddetti.

Abbas, salgının hızlı bir şekilde yayılmasından duyduğu endişeyi belirterek acil önlemler alınması gerektiğini dile getirerek, "Korona dünyanın en kritik sağlık krizlerinden biri. Korona salgınına dair fikirlerimiz tartışmak, işbirliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek için ve uluslararası çabalar çerçevesinde çalışmak üzere buradayız. Bu tehlikeli salgın çok hızlı bir şekilde yayılırken hem ekonomik hem sağlık açısından hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Abbas, alınan tedbirleri anlatarak, "5 Mart'tan beri olağanüstü hal uygulanan Filistin olarak, sınırlı imkanlarımıza rağmen tedbirler de aldık. Bu nedenle vaka sayılarımız azaldı. Uluslararası seferler ve geçişleri de kapattık. Bazı şehirleri karantina altına aldık. Okullarda eğitimlere ara verildi. Karantina merkezlerinin yanı sıra korona testlerinin yapılması için özel merkezler de kurduk. Attığımız bu adımlara rağmen pek çok ülke gibi özellikle bu salgının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltabilmek için daha çok çalışmamız gerek" dedi.

"Filistin, bu kritik süreçte her ülke gibi zorlandı"

Öte yandan Abbas, İsrail'in korona krizinde yerleşim siyasetini kullanmasını reddetti. Bağlantısızlar Hareketi'nin üye ülkeleri, uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyini uluslararası hukukun uygulanmasını sağlamak ve İsrail 'in korona pandemisi bahanesiyle yeni bölgeleri ilhak etmemesi için sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı. İsrail'in korona krizinde krizde aldığı tutumlarla, iki devletli çözüme ulaşmak, adil ve kalıcı bir barış elde etmek için kalan son fırsatları yok etmeye başladığını dile getiren Mahmud Abbas, "Filistin, bu kritik süreçte her ülke gibi zorlandı. Özellikle İsrail'in işgali ile gerçekleştirdiği baskınlar ve tutuklandığı binlerce Filistinli ile halkımızı tahliye atıyor. İsrail, Kudüs'e girmemiz ve akrabalarımızı korumamıza engel oluyor. Bu konuda uluslararası örgütlere seslendik ve bize destek vermelerini istedik" ifadelerini kullandı.

- Filistin Devlet Başkanı Abbas tedbirleri açıkladı

Mahmud Abbas, Azerbaycan, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 07:52 Kaynak: İHA


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