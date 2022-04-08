Filistin Devlet Başkanı Abbas Tel Aviv'deki saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas Tel Aviv'deki saldırıyı kınadı

08.04.2022 11:47
Filistin Devlet Başkanı Abbas Tel Aviv'deki saldırıyı kınadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Tel Aviv'de iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınayarak, "Filistin ve İsrailli sivillerin öldürülmesinin ramazanda istikrar için çabalarken durumu daha da kötüleştirdiğini" belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Tel Aviv'de iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınayarak, "Filistin ve İsrailli sivillerin öldürülmesinin ramazanda istikrar için çabalarken durumu daha da kötüleştirdiğini" belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, yaptığı açıklamada, Tel Aviv kentinde iki İsrailli sivilin öldürüldüğü silahlı saldırıyı kınadı.

"Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesinin ramazanın yanı sıra Hristiyan ve Yahudi kutsal günlerinde istikrar için çabalarken durumu daha da kötüleştirdiğine" işaret eden Abbas, Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrar eden ihlaller ve "fanatik yerleşimcilerin provokatif eylemlerinin" tehlike teşkil ettiği uyarısı yaptı.

Abbas, söz konusu olayın "yerleşimciler ve başkaları tarafından saldırı ve misilleme olarak Filistin halkına karşı kullanılmaması" gerektiğinin altını çizdi.

Filistin Devlet Başkanı, "Şiddet sarmalı; İsrailliler, Filistinliler ve bölge halklarının güvenliği ve istikrarını sağlamanın en kısa ve kesin yolunun kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail son üç hafta içinde 13 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırıya sahne olmuştu.

Tel Aviv'in merkezinde dün düzenlenen silahlı saldırı ülkede yaşanan şiddet zincirinin son halkası oldu.

İsrail polisi, sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden bir Filistinli olduğu ifade edilen saldırganı öldürdüğünü duyurdu.

Tel Aviv'in Beni Barak bölgesinde düzenlen biri polis beş kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının da Cenin kentinden bir Filistinli tarafından gerçekleştiği açıklanmıştı.

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Mahmud Abbas, Tel Aviv, Filistin, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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