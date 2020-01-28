Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, 'Kudüs satılık... - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık...

15 dakika önce

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek,

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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