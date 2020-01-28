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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık...
15 dakika önce
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:28 Kaynak: AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.
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