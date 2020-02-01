Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum.

6 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum.

Filistin Devlet Başkanı Abbas:

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim."

Filistin, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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Son Dakika

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