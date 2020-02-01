Son Dakika › Güncel › Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. - Son Dakika
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum.
6 saat önce
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:00 Kaynak: AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim."
Son Dakika Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim Son Dakika: Arap Birliği, Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddetti Son Dakika: Vuhan'daki Türkler eve döndü! 42 kişiyi taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi Son Dakika: Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen: Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi