Son Dakika Haberleri: Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tüm Filistinli gruplar seçime onay verdi"
Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Tüm Filistinli gruplar seçime onay verdi' - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tüm Filistinli gruplar seçime onay verdi"

6 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, tüm Filistinli grupların seçimlere onay verdiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas:

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, tüm Filistinli grupların seçimlere onay verdiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Şeffaflık ve Yönetim" konulu konferansta konuşan Abbas, Filistin Merkez Seçim Komitesi'nin kendisine, tüm Filistinli grupların seçimlerin yapılmasını onayladığı bilgisini verdiğini belirtti.

İşgal altındaki Kudüs'teki seçimlerle ilgili de konuşan Abbas, Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde seçime gitmesini kabul etmeyeceklerini belirterek, Avrupa ülkelerinden Kudüs'te seçim yapılması konusunda İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

Abbas daha önce Gazze'deki Filistinli gruplara yönelik yayımladığı mesajında, genel seçimlerin yapılması ardından da ulusal diyalog toplantısının gerçekleştirilmesiyle ilgili kararname çıkaracağını ifade etmişti.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

Seçimlerin düzenlenme tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Mahmud Abbas, Filistin, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız
Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 08:37:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tüm Filistinli gruplar seçime onay verdi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]