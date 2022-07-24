Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün'de

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amman 'da, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından El Hüseyniye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Kaynak: AA

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