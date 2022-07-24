Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün'de - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün'de

24.07.2022 19:28
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün'de

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amman'da, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından El Hüseyniye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amman'da, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından El Hüseyniye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

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Kaynak: AA

Mahmud Abbas, Filistin, Amman, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün'de - Son Dakika
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