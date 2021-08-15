Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün ile koordinasyonun devam ettiğini belirtti - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin ile Ürdün arasında ortak meselelere hizmet edecek şekilde koordinasyonun devam ettiğini söyledi.

Ürdün Televizyonunun haberine göre, Abbas resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amman'da, Kral 2. Abdullah ile bir araya geldi.

El-Hüseyniye Sarayında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki ortak meseleler ve siyasi gelişmeler ele alındı.

Abbas görüşmede, Ürdün ile Filistin arasında başta Filistin meselesi olmak üzere ortak konulara hizmet edecek şekilde koordinasyonun devam ettiğini vurguladı.

Abbas ile Kral 2. Abdullah son olarak 30 Haziran'da bir araya gelmişti.