Filistin Devlet Başkanı Abbas "yakında" Şam'ı ziyaret edecek - Son Dakika

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yakın zamanda" Suriye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejiminin yetkilileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Rucub, basın toplantısı düzenledi.

Rucub, toplantıda herhangi bir tarih belirtmeden Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yakın zamanda Şam'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini ifade ederek, "Abbas'ın ve beraberindeki heyetin Şam ziyareti, işgal devletinin (İsrail) Filistin davasını sona erdirmek için benzeri görülmemiş gerilimine karşın Filistin durumunun düzeltilmesi için gerçek bir atılım oluşturacaktır." dedi.

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Rucub ile beraberindeki Fetih heyeti, 6 Ocak'ta gittiği Şam'da Esed rejiminin yetkilileriyle görüşmüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Rucub, dün Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile gerçekleştirdiği görüşmede Abbas'ın, Beşşar Esed'e Suriye ile olan tarihi ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğine ilişkin mesajını iletmişti.

Temmuz 2021'den bu yana Arap ülkelerinin Suriye ile ilişkilerini normalleştirme hamleleri, özellikle Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın gerçekleştirdiği çeşitli toplantılar, anlaşmalar ve ekonomik ilişkilere ilişkin sözleşmelerle ivme kazanmaya başladı.

Bu nedenle gözler, mart ayında Cezayir'de gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesi'nde Suriye'nin askıda olan üyeliğinin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusuna çevrilmiş durumda.

Arap Birliği 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin barışçıl protestoları askeri müdahaleyle bastırmasına karşılık, Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.