Filistin Devlet Başkanı: "Filistin topraklarının bir karışının dahi ilhakını kabul etmeyiz" - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı: "Filistin topraklarının bir karışının dahi ilhakını kabul etmeyiz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını reddettiğini yineledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını reddettiğini yineledi.

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Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi başkanlığında düzenlenen Arap Parlamentosu Toplantısı'nın son oturumunda konuşan Abbas, "Filistin topraklarının bir karışının dahi ilhakını kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.

"Filistin yönetiminin işgal devletiyle anlaşmaları bozma kararı, barış istemediğimiz anlamına gelmez. Aksine biz, barışa elimizi uzatıyoruz." diyen Abbas, bu kapsamda Arap Barış Girişimi ve uluslararası kararlar temelinde müzakereler yürütmek için uluslararası bir konferans düzenlenmesine ve Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ile Rusya'nın oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Abbas, ABD yönetimi ve işgalcilere Filistin topraklarının ilhakı konusunda uygulanan tüm planları reddettikleri yönünde mesaj iletmesi için Arap Parlamentosu'na daha fazla çaba sarf etme ve temaslarda bulunma çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı, Parlamentodan ayrıca uluslararası platformlarda bu konuyu gündeme getirerek, çözümü için çalışmasını istedi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Avrupa Birliği, Batı Şeria, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:17 Kaynak: AA

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