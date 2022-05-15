Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Filistinlilerin Haklarını Görmezden Gelmesi Güvenlik ve İstikrar Getirmiyor - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Filistinlilerin Haklarını Görmezden Gelmesi Güvenlik ve İstikrar Getirmiyor

15.05.2022 17:54
Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Filistinlilerin Haklarını Görmezden Gelmesi Güvenlik ve İstikrar Getirmiyor

RAMALLAH, 15 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin halkının haklarını tanımamasının, kimseye güvenlik ve istikrar getirmeyeceğini belirtti.

RAMALLAH, 15 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin halkının haklarını tanımamasının, kimseye güvenlik ve istikrar getirmeyeceğini belirtti. Filistin Resmi Haber Ajansı'nın (WAFA) haberine göre, Abbas söz konusu ifadeyi, Filistinlilerin felaket günü anlamına gelen Nakba Günü'nün 74. yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşma sırasında kullandı

. Abbas, İsrailli liderleri "uluslararası hukuk ve BM kararları tarafından tanınan Filistin halkının meşru ulusal haklarının reddedilmesine yönelik döngüyü terk etmeye" çağırdı. Filistin Devlet Başkanı, Filistinlilerin "başta kendi kaderlerini tayin etme hakkı ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletlerinin kurulması olmak üzere hiçbir haklarından vazgeçmeyeceklerini" kaydetti. Abbas ayrıca, Filistinlilerin dönüş haklarının onaylanması ve Filistin mülteci sorununa BM'nin 194 sayılı kararı ve 2002 Arap Barış Girişimi uyarınca adil çözüm bulunması yönünde çağrı yaptı. Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkının ulusal birliğinin "Filistin halkının maruz kaldığı Nakba, işgal ve adaletsizliğe karşı en güçlü yanıt olduğunu" sözlerine ekledi. Filistinliler her yıl 15 Mayıs'ta, İsrail'in 1948'de bağımsızlığını ilan etmesinden bir gün sonra Nakba Günü'nü kutluyor.

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Mahmud Abbas, Filistin, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı: İsrail'in Filistinlilerin Haklarını Görmezden Gelmesi Güvenlik ve İstikrar Getirmiyor - Son Dakika


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