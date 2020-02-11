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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "(ABD'nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar...
6 saat önce
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "(ABD'nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:52 Kaynak: AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "(ABD'nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz"
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