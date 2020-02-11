Filistin devlet başkanı mahmud abbas bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden... - Son Dakika

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Filistin devlet başkanı mahmud abbas bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden...
6 saat önce
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:12 Kaynak: DHA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz
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