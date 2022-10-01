Filistin lideri Abbas: "Fetih hareketi uzlaşı çabalarına cevap verme kararı aldı"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketinin Filistin'de uzlaşmanın gerçekleşmesi için Arap ülkelerinin çabalarına cevap verme kararı aldığını söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlığı binasında Fetih Hareketi Merkez Komitesinin toplantısına başkanlık etti.

Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, "Fetih hareketi, Mısır ve Arap kardeşlerimizin (Filistin'de) uzlaşı çabalarına cevap vermek ve bu çabaların başarılı olmasına çalışmak için merkezi bir karar aldı." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın uluslararası meşruiyete dayalı Filistin uzlaşmasını sağlamak ve Filistin Kurtuluş Örgütünün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunun kabul edilmesi için alındığını kaydeden Abbas, Fetih Hareketinden bir heyetin Cezayir'e gönderildiğini söyledi.

Cezayir diyaloğu

Hamas'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Hamas İslami ve Arap İlişkiler Bürosu Başkanı Halil Hayye, Hamas Siyasi Büro üyeleri Mahir Salah ve Hişam Bedran ile Hamas'ın Cezayir Temsilcisi Muhammed Osman'ın yer aldığı heyet 18 Eylül Pazar günü Cezayir'i ziyaret etmişti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre de Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul liderliğinde bir heyet, Cezayir yönetiminin davetiyle 19 Eylül Pazartesi günü Cezayir'e gitmişti.

Filistin'in Cezayir Büyükelçisi Fayiz Ebu Ayta, Cezayir'in ekim ayının ilk haftasında Filistinli grupların genişletilmiş toplantısına ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Fetih ve Hamas hareketleri arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Batı Şeria Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor.