Filistin Devlet Başkanı Abbas İsrail'in iki devletli çözümü yok etmeye çalıştığını söyledi Açıklaması - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas İsrail'in iki devletli çözümü yok etmeye çalıştığını söyledi Açıklaması

23.09.2022 19:06
Filistin Devlet Başkanı Abbas İsrail'in iki devletli çözümü yok etmeye çalıştığını söyledi Açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin'in güvenliğini erozyona uğrattığını ve iki devletli çözümü yok etmeye çalıştığını ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin'in güvenliğini erozyona uğrattığını ve iki devletli çözümü yok etmeye çalıştığını ifade etti.

Abbas, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren BM 77. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Konuşmasında uluslararası toplumu İsrail'i bir "işgalci güç" olarak değerlendirme çağrısı yapan Abbas, "İsrail, Oslo Anlaşmalarını yok etti ve artık konuşulacak İsrailli bir ortak kalmadı. İsrail bize devletimizi kurmak için hiçbir toprak bırakmadı." dedi.

İsrail'in işgal politikaları nedeniyle Filistin'in güvenliğinin "erozyona uğradığını" dile getiren Abbas, "İsrail bizimle barış sürecinde ortak olmamaya karar verdi." diye konuştu.

Filistin lideri, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mevcut politikalarıyla iki devletli çözümü yok etmeye çalışan İsrail'dir. İsrail, barışı değil, kaba kuvvet ve saldırganlıkla bir oldubittiyi empoze etmeye inanıyor. Filistin Devleti ile İsrail arasındaki ilişki, işgal altındaki bir ülke ile işgal altındaki bir halk arasındaki ilişkidir. İsrail'le sadece bu temelde ilişki kuracağımız, uluslararası toplumun da İsrail ile onun seçtiği bu temelde ilişki kurmasını talep ediyoruz."

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Kaynak: AA

Mahmud Abbas, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas İsrail'in iki devletli çözümü yok etmeye çalıştığını söyledi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Abbas İsrail'in iki devletli çözümü yok etmeye çalıştığını söyledi Açıklaması - Son Dakika
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