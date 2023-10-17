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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti

Son Güncelleme: 17.10.2023 21:25

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti.

Filistin haber ajansı WAFA'da Abbas'ın açıklamasına yer verildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti - Son Dakika
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