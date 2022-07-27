Abbas, Putin'in temsilcisiyle Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Abbas, Putin'in temsilcisiyle Filistin'deki gelişmeleri görüştü

27.07.2022 18:31
Abbas, Putin'in temsilcisiyle Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Vladimir Karpovich Safronkov ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Vladimir Karpovich Safronkov ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Ramallah'a ziyarette bulunan Safronkov'u kabul etti.

Görüşmede Abbas, Safronkov'a Filistin'de yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Rus diplomat Safronkov da ülkesinin Filistin halkını ve davasını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Görüşmede, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Filistin Yönetiminin Diplomatik İlişkiler Danışmanı Mecdi el-Halidi ve Rusya'nın Filistin Büyükelçisi Gocha Buachidze de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Abbas, Putin'in temsilcisiyle Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abbas, Putin'in temsilcisiyle Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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