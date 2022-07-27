Rus diplomat Safronkov da ülkesinin Filistin halkını ve davasını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Abbas, Putin'in temsilcisiyle Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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