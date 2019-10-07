Son Dakika Haberleri: Filistin Devlet Başkanı'ndan seçimlere hazırlık talimatı
Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı'ndan seçimlere hazırlık talimatı

Filistin Devlet Başkanı'ndan seçimlere hazırlık talimatı

24 dakika önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, genel ve başkanlık seçimlerine hazırlık yapılması yönünde ilgili makamlara talimat verdi.

Filistin Devlet Başkanı'ndan seçimlere hazırlık talimatı, System.String[]

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, genel ve başkanlık seçimlerine hazırlık yapılması yönünde ilgili makamlara talimat verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah'taki Başkanlık konutunda Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır'ı kabul etti.

Abbas, genel ve başkanlık seçimlerine hazırlık yapılması yönünde Nasır'a ve ilgili kurumlara gerekli şartların sağlanması konusunda talimat verdi. Haberde seçimlerin hangi tarihte olacağına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Mahmud Abbas'ın kabulünde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Fetih Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh ile Fetih Hareketi Sivil İşler Kurulu Başkanı Mecdi el-Halidi de hazır bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 17-27 Eylül tarihleri arasında ABD'de düzenlenen 74. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ülkeye dönmesinin ardından seçim çağrısı yapacağını açıklamıştı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

Mahmud Abbas, Batı Şeria, Filistin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor
Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi yarın Meclis Genel Kurul gündemine gelecek CNN Türk ekranlarında tepki çeken olay! Terör örgütü PYD'nin haber ajansının logosuna ekranda yer verildi Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni parti açıklaması: İfade edilen bir görüş yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:04:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistin Devlet Başkanı'ndan seçimlere hazırlık talimatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]