Filistin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Nebil Şaas: "Seçimlerin ertelenme ihtimali büyük" - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Nebil Şaas: "Seçimlerin ertelenme ihtimali büyük"

20.04.2021 23:59
Filistin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Nebil Şaas:

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi Nebil Şaas, İsrail'in seçimlerin işgal altındaki Kudüs'te de yapılabilmesi konusunu yanıtsız bırakması nedeniyle seçimlerin ertelenme ihtimalinin büyük olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi Nebil Şaas, İsrail'in seçimlerin işgal altındaki Kudüs'te de yapılabilmesi konusunu yanıtsız bırakması nedeniyle seçimlerin ertelenme ihtimalinin büyük olduğunu belirtti.

Şaas, Lübnan'da yayın yapan "En-Nehar" gazetesine verdiği demeçte, "Seçimler, Kudüs'süz olmaz. Çünkü bu durum İsrail'in Kudüs'ü bizden ayırma isteğini pekiştirir." ifadesini kullandı.

Özel Temsilci, "İsrail'in seçimleri işgal altındaki Kudüs'te de yapılabilmesi konusunu yanıtsız bırakması gölgesinde seçimlerin ertelenme ihtimali büyük." dedi.

"Seçimlerin Kudüs dahil Filistin topraklarında yapılmasında ısrarcıyız"

Öte yandan Fetih Hareketi Sözcüsü Hüseyin Hamayil ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fetih ve Filistin yönetimi, seçimlerin Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki tüm Filistin topraklarında yapılmasında ısrarcı." ifadelerini kullandı.

Hamayil, meselenin sadece seçimlerin ertelenmesi değil bilakis Kudüs üzerindeki egemenliklerinin herhangi bir şekilde eksiltilmesinin kabul edilmemesi olduğunu vurguladı.

İsrail'i adayların tutuklanması gibi çeşitli yollarla Filistin seçimlerini suiistimal etmekle suçlayan Hamayil, "İsrail'den bir yanıt değil bilakis uluslararası toplumdan İsrail'in seçimleri aksatmaması için güvence bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılmasına ilişkin imzalanan anlaşmalara uyması konusunda İsrail'e baskı yapılması için uluslararası bir dizi temasta bulunduğunu açıklamıştı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin yönetimi, milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin Doğu Kudüs'ü de kapsaması yönünde ısrarını sürdürürken, İsrail tarafı, Filistin'den 23 Mart'ta yapılan İsrail seçimlerine kadar beklemelerini istemişti. Ancak seçim sonuçları açıklanmasına rağmen İsrail'den hala Kudüs'teki seçimlere ilişkin olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmiyor.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

Filistin, İsrail, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Nebil Şaas: 'Seçimlerin ertelenme ihtimali büyük' - Son Dakika


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