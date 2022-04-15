Filistin Devlet Başkanlığı: Aksa'ya düzenlenen baskın, Filistin halkına savaş ilan etmekle eş değer - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanlığı: Aksa'ya düzenlenen baskın, Filistin halkına savaş ilan etmekle eş değer

15.04.2022 13:36
Filistin Devlet Başkanlığı: Aksa'ya düzenlenen baskın, Filistin halkına savaş ilan etmekle eş değer

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının "Filistin halkına karşı savaş ilan etmekle aynı anlama geldiğini" söyledi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının "Filistin halkına karşı savaş ilan etmekle aynı anlama geldiğini" söyledi.

Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, işlerin kontrolden çıkmaması için Mescid-i Aksa'ya yönelik bu "barbar İsrail saldırısını" durdurmak amacıyla tüm uluslararası tarafların derhal harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Filistin halkının İsrail işgal güçlerinin ve yerleşimcilerin Aksa'yı yalnızlaştırmasına izin vermeyeceğini ve ne pahasına olursa olsun onu savunacağını vurgulayan Ebu Rudeyne, şu ifadeleri kullandı:

"Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve işgal güçlerinin Kıble Mescidi'ne girmesi, tehlikeli bir gelişme ve kutsallara saygısızlıktır. Bu, Filistin halkına savaş ilan etmekle eş değerdir."

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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