Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne: "Filistin haritasını tüm dünya biliyor" - Son Dakika
Son Dakika Politika Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne: 'Filistin haritasını tüm dünya biliyor' - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne: "Filistin haritasını tüm dünya biliyor"

36 dakika önce

BATI Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin haritasının dünyaca bilinip kabul edildiği bildirdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne:

BATI Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin haritasının dünyaca bilinip kabul edildiği bildirdi.

Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun " Batı Şeria'nın bazı bölümlerini kendi topraklarına katmak için harita çalışmaları yaptıkları" ifadelerine cevap verdi.

Rudeyne, "Devletin haritası, Birleşmiş Milletler'in kararlarına göre dünyanın kabul ettiği bir haritadır." dedi.

Haritanın, 4 Haziran 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete ait olduğuna işaret eden Rudeyne, "Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz." ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliği sağlayacak tek haritanın, bu olduğunu vurguladı.

Netanyahu, Doğu Kudüs'teki gayrimeşru bir yerleşim bölgesinde yaptığı konuşmada, Trump'ın planı gereği İsrail'in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını; bunun birkaç hafta içinde biteceğini belirtmişti.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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