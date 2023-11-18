 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusu Gazze'de okulu vurdu: Çok sayıda can kaybı var - Son Dakika

İsrail ordusu Gazze'de okulu vurdu: Çok sayıda can kaybı var

İsrail ordusunun Filistinli sivillerin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler'e ait Fakhoora Okulu'na gerçekleştirdiği saldırı sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kamptaki başka bir binaya yönelik saldırıda ise 32 kişi yaşamını yitirdi.

18.11.2023 16:15

İsrail ordusunun, Gazze'de, yerinden edilen kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında 50 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Bir binaya düzenlenen saldırıda da 32 kişi yaşamını yitirdi.

İSRAİL ORDUSU OKUL BOMBALADI

Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulunu bombaladığını belirtti. İsrail saldırısında 50 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi ayrıca aynı kamptaki başka bir binaya gerçekleştirilen saldırıda aynı aileden 19'u çocuk 32 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

İsrail ordusu Gazze'deki katliamlarına devam ediyor: Bu kez de bir okul ve camiyi vurdular

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fahura Okulunun bombalanmasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların sonuncusu olduğu kaydedildi. Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillere yönelik art arda yaptığı toplu katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu Gazze'deki katliamlarına devam ediyor: Bu kez de bir okul ve camiyi vurdular

"BM'YE YÖNELİK YENİ BİR AŞAĞILAMA"

"İsrail'in Filistinli sivillere karşı ilan ettiği savaş Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin mevcudiyetini ortadan kaldırmayı amaçlıyor." denilen açıklamada, son saldırının buna kanıt teşkil ettiği belirtildi. Açıklamada, "İşgal devletinin, UNRWA okulunu hedef aldığı bu katliamı uluslararası topluma ve BM'ye yönelik yeni bir aşağılamadır ve sivillerin korunmasına yönelik tüm etkisiz uluslararası talepleri küçümsemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusu Gazze'deki katliamlarına devam ediyor: Bu kez de bir okul ve camiyi vurdular

BÜYÜK CAMİ'Yİ DE VURDULAR

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Maghazi kampındaki Büyük Cami'yi vurdu. İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıları sonucu Büyük Cami yerle bir olurken cami yakınlarında bulunan çok sayıda ev hasar gördü. Filistinli yetkililer, can kayıpları ve yaralıların olduğunu ifade etti. Filistin Medya Ofisi, hafta başında yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hasar gören cami sayısını 242 olarak açıklamıştı.

İsrail ordusu Gazze'deki katliamlarına devam ediyor: Bu kez de bir okul ve camiyi vurdular

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail ordusu Gazze'deki katliamlarına devam ediyor: Bu kez de bir okul ve camiyi vurdular

GAZZE'DE CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'deki katliamlarına devam ediyor: Bu kez de bir okul ve camiyi vurdular

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'de okulu vurdu: Çok sayıda can kaybı var - Son Dakika


Son Dakika
18:07 Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy double yaptı, genç milliler rahat kazandı
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Olaf Scholz'la yaptığı basın toplantısını Alman tarafı istememiş
17:34 Şimdi oynayan futbolcularımız o zaman çocuktu! A Milli Takım'ın, Almanya'yı en son yendiği tarih ''Yok artık'' dedirtecek cinsten
17:17 Üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği asansör faciasında bir şüpheli daha tutuklandı
16:49 Görüşeceği isim taraftarın rüyalarına giriyor! Başkan adayı Hasan Arat'tan Beşiktaşlıları havalara uçuracak sözler
16:35 Erdoğan sinyali verdi! Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 şartı kalkabilir
16:27 Yer İstanbul'un göbeği! 1 dakikada milyonlarca liralık vurgun yapıp kaçtılar
16:21 Roma, Uğurcan Çakır transferi için düğmeye bastı
16:21 Survivor'a gitmek için gün sayan Nagihan Karadere güç gösterisi yaptı
16:18 Dünya devleri, Elon Musk'ın paylaşımı nedeniyle X'ten reklamlarını birer birer geri çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2023 18:55:47. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'de okulu vurdu: Çok sayıda can kaybı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement